على هامش قمة بروكسيل.. الرئيس القبرصي يستقبل بوريطة

2022-02-18 / 3:30 مساءً
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هبة بريس

استقبل الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، اليوم الجمعة ببروكسيل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وجرى هذا الاستقبال على هامش القمة السادسة للاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي.

إثر ذلك، أجرى بوريطة مباحثات مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته.

يذكر أن المغرب شارك، صباح اليوم، في المائدة المستديرة حول التعليم، الثقافة، التكوين المهني، الهجرة والحركية، ما يشكل مؤشرا على الاعتراف والمكانة المتجددة التي تتمتع بها المملكة، بفضل القيادة الملكية، من طرف أشقائها الأفارقة، أصدقائها وشركائها الأوروبيين.

وتنظم قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي حول عدد من الموائد المستديرة الموضوعاتية التي تتمحور حول تمويل النمو، المنظومات الصحية، إنتاج اللقاحات، الفلاحة والتنمية المستدامة، التعليم، الثقافة، التكوين المهني، الهجرة والتنقل، دعم القطاع الخاص والاندماج الاقتصادي والسلم، الأمن والحكامة، وأخيرا التغير المناخي، الانتقال الطاقي، الربط والبنية التحتية الرقمية والنقل.

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