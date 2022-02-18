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الملك ل”الرئيس الغامبي”: معتزون بروابط الأخوة المتينة التي تربط بلدينا

2022-02-18 / 1:34 مساءً
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد أداما بارو، رئیس جمهورية غامبيا ، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية ،باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، للرئيس أداما بارو عن أطيب التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الغامبي الشقيق باطراد التقدم والنماء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أجدد بهذه المناسبة مدى اعتزازي بروابط الأخوة المتينة، التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية غامبيا، فإني أؤكد لفخامتكم حرصي الدائم على العمل معكم من أجل تحقيق مزيد من التقارب والتعاون المثمر بين شعبنا الشقيقين، وتعزيز الدينامية القوية التي تطبع علاقاتنا الثنائية على كافة المستويات”.

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