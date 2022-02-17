فرنسا تبدأ الانسحاب من مالي

2022-02-17 / 10:39 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

بدأت فرنسا وحلفاؤها في قوة “تاكوبا” “انسحابا منسقا” من مالي، وذلك بعد أيام من تصريح وزير الخارجية الفرنسية بأن الظروف لم تعد مواتية للقتال هناك.

ذكرت ذلك وكالة الصحافة الفرنسية “أ ف ب”، اليوم الخميس، في تدوينة على “توتير”، قالت فيها، إن فرنسا وحلفاؤها في قوة تاكوبا بدأت “انسحابا منسقا” من مالي وكذلك كندا.

ولفتت الوكالة إلى أن ذلك جاء وفقا لبيان حصلت عليه، أشار إلى أن الأوروبيين والكنديين يعتزمون مواصلة التزامهم في منطقة الساحل رغم الانسحاب من مالي.

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