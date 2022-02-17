عبد اللطيف الحموشي

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2022-02-17 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس

أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، بداية الأسبوع الجاري من شهر فبراير، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بعدد من المصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن طنجة وسيدي يحيى الغرب ومشرع بلقصيري وسوق الأربعاء الغرب وفاس ووجدة والدار البيضاء.

وتندرج هذه التعيينات في سياق ديناميكية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر التداول على مراكز المسؤولية وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

وقد شملت التعيينات الجديدة، والتي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، ثمانية مناصب جديدة للمسؤولية على رأس مصالح لاممركزة للأمن الوطني، من بينها تعيين نائب لرئيس منطقة أمن طنجة المدينة وثلاثة رؤساء لمفوضيات الشرطة بمدن سيدي يحيى الغرب ومشرع بلقصيري وسوق الأربعاء الغرب.

كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أربعة أطر أمنية على رأس كل من المجموعة المتنقلة لحفظ النظام بمدينة فاس ودائرة للشرطة بوجدة، علاوة على تعيين رئيسين لمصلحتين لحوادث السير بمدينة الدار البيضاء.

وقد تم الحرص في تعيين هاته الأطر الأمنية على اعتماد معايير الكفاءة المهنية والانضباط الشخصي، وذلك ليتسنى للمسؤولين الأمنيين من الجيل الجديد تنزيل مخططات العمل في مجال خدمة أمن المواطن، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

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