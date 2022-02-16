بعثة الرجاء تطير لتونس بعد إغلاق الجزائر حدودها الجوية أمام الطائرات المغربية

2022-02-16 / 1:05 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

غادرت بعثة الرجاء الرياضي مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ظهر اليوم في رحلة ستقودها للجزائر لملاقاة وفاق سطيف ضمن ثاني جولات دور المجموعات بعصبة الأبطال الإفريقية.

و في ظل قرار سلطات العسكر الجزائري القاضي بإغلاق الأجواء الجوية في وجه الطائرات المغربية، لجأ الوفد المغربي لتونس حيث ستقوم بعثة النادي الأخضر بحط الرحال في مطار قرطاج الدولي قبل تغيير الطائرة من تونس للجزائر.

و كان المجلس الأعلى للأمن بالجزائر قرر شهر شتنبر من السنة الماضية إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي وفق ما أعلنت عنه آنذاك الرئاسة الجزائرية في بيان رسمي.

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