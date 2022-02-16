بعد رسالة الملك.. المغرب يرحب بعودة العلاقات مع ألمانيا بنفس جديد
بعث الملك محمد السادس أمس رسالة تهنئة لرئيس ألمانيا بمناسبة إعادة انتخابة كرئيس للجمهورية الاتحادية للمرة الثانية تواليا.
رسالة الملك تضمنت عبارات واضحة و هي أن المملكة المغربية ترحب بعودة العلاقات مع ألمانيا لكن بنفس جديد مبني على التقدير و الاحترام المتبادل للثوابت الوطنية.
و جاء في رسالة ملك المغرب لرئيس ألمانيا عبارة: “أؤكد لكم حرص المملكة المغربية على إعطاء نفس جديد لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بجمهورية ألمانيا الاتحادية”.
و جاء في ذات الرسالة الملكية: “وذلك في إطار التقدير المتبادل والاحترام التام لثوابت وخصوصيات بلدينا، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين، ويسهم في استتباب الأمن والاستقرار والرخاء في فضائنا الأورو متوسطي”.
هي دعوة واضحة و صريحة إذن من المغرب لألمانيا مفادها أن المملكة ترحب بالجميع شريطة احترام ثوابث و خصوصيات البلاد، هذا المعطى سبقته إشارات إيجابية من جانب الرئيس الألماني الذي سبق و أكد أن المغرب و ألمانيا بلدين صديقين تجمعهما العديد من الروابط التي يجب اسثتمارها بالشكل الأمثل.