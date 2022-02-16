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بعد رسالة الملك.. المغرب يرحب بعودة العلاقات مع ألمانيا بنفس جديد

2022-02-16 / 12:28 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعث الملك محمد السادس أمس رسالة تهنئة لرئيس ألمانيا بمناسبة إعادة انتخابة كرئيس للجمهورية الاتحادية للمرة الثانية تواليا.

رسالة الملك تضمنت عبارات واضحة و هي أن المملكة المغربية ترحب بعودة العلاقات مع ألمانيا لكن بنفس جديد مبني على التقدير و الاحترام المتبادل للثوابت الوطنية.

و جاء في رسالة ملك المغرب لرئيس ألمانيا عبارة: “أؤكد لكم حرص المملكة المغربية على إعطاء نفس جديد لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بجمهورية ألمانيا الاتحادية”.

و جاء في ذات الرسالة الملكية: “وذلك في إطار التقدير المتبادل والاحترام التام لثوابت وخصوصيات بلدينا، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين، ويسهم في استتباب الأمن والاستقرار والرخاء في فضائنا الأورو متوسطي”.

هي دعوة واضحة و صريحة إذن من المغرب لألمانيا مفادها أن المملكة ترحب بالجميع شريطة احترام ثوابث و خصوصيات البلاد، هذا المعطى سبقته إشارات إيجابية من جانب الرئيس الألماني الذي سبق و أكد أن المغرب و ألمانيا بلدين صديقين تجمعهما العديد من الروابط التي يجب اسثتمارها بالشكل الأمثل.

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