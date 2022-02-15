الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: نريد حسم موضوع عضوية أوكرانيا في الناتو الآن وليس غذا

2022-02-15 / 4:59 مساءً
0
هية بريس - وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تصر على أن يتم البت في إغلاق موضوع عضوية أوكرانيا في الناتو اليوم وليس في المستقبل.

وخلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس عقد في أعقاب محادثات أجراها في الكرملين واستغرقت أكثر من ثلاث ساعات، رد بوتين على ملاحظة الزعيم الألماني أن مسألة منح كييف العضوية في حلف شمال الأطلسي “ليس على جدول الأعمال”.

وقال بوتين بهذا الخصوص إنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الحلف بعد غد وليس غدا فذلك لا يغير شيئا بالنسبة لروسيا.

وتابع: “لقد سمعنا منذ 30 عاما أن الناتو لن يتمدد يوما واحدا باتجاه الحدود الروسية، أما اليوم فنرى البنى التحتية للناتو قرب بيتنا”.

وذكر الرئيس الروسي أن المناقشات حول انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستمرة، وأنه لو حصل ذلك حتى بعد عدة أعوام، عندما تكون أوكرانيا مستعدة لهذه الخطوة، “فمن المحتمل أن يكون الأوان عندها قد فات بالنسبة إلينا. لذا فنريد حسم هذا الموضوع الآن، في أقرب الآجال، ضمن عملية تفاوضية وبطرق سلمية”. وأضاف أن موسكو تنطلق من هذه الأطروحة وتعول على أن يحمل شركاءها الهواجس الروسية محمل الجد.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده لا تريد اندلاع حرب في أوروبا وهذا هو سبب قيامها ببعث مقترحات حول ضمانات الأمن إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وقال إن معظم الردود الغربية على هذه المقترحات لا تناسب توقعات موسكو، إلا أنه ذكر أن هذه الردود تحتوي على بنود بإمكان الجانب الروسي مناقشتها.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هيئة أوروبية تدعو إلى حظر “بيغاسوس” الإسرائيلي

هيئة أوروبية تدعو إلى حظر “بيغاسوس” الإسرائيلي

2022-02-15 / 6:31 مساءً
Photo of أبو ظبي تحدث “القائمة الخضراء” للمسافرين القادمين إليها

أبو ظبي تحدث “القائمة الخضراء” للمسافرين القادمين إليها

2022-02-15 / 6:06 مساءً
Photo of باريس: عودة القوات الروسية إلى أماكن تمركزها إشارة إيجابية

باريس: عودة القوات الروسية إلى أماكن تمركزها إشارة إيجابية

2022-02-15 / 4:08 مساءً
Photo of الزعيم كيم يعاقب بستانيين بالأشغال الشاقة لفشلهم بإنبات زهرة

الزعيم كيم يعاقب بستانيين بالأشغال الشاقة لفشلهم بإنبات زهرة

2022-02-15 / 3:35 مساءً
Photo of بالأرقام.. الفوارق بين القدرات و العتاد العسكري الروسي و الأوكراني

بالأرقام.. الفوارق بين القدرات و العتاد العسكري الروسي و…

2022-02-15 / 2:44 مساءً
Photo of روسيا تعلن بدء سحب قواتها من الحدود الأوكرانية

روسيا تعلن بدء سحب قواتها من الحدود الأوكرانية

2022-02-15 / 2:03 مساءً
Photo of البرلمان الأوروبي يصادق على منح أوكرانيا مساعدات بقيمة 1,2 مليار دولار

البرلمان الأوروبي يصادق على منح أوكرانيا مساعدات بقيمة 1,2…

2022-02-15 / 10:05 صباحًا
Photo of أمريكا: أوكرانيا سترحب بأي دعم تقدمه كوريا الجنوبية

أمريكا: أوكرانيا سترحب بأي دعم تقدمه كوريا الجنوبية

2022-02-15 / 9:09 صباحًا
Photo of باريس: جميع المقومات متوفرة لتشن روسيا “هجوما عنيفا” على أوكرانيا

باريس: جميع المقومات متوفرة لتشن روسيا “هجوما عنيفا” على…

2022-02-14 / 10:56 مساءً
Photo of الأمم المتحدة: لا خطط لإجلاء موظفينا من أوكرانيا

الأمم المتحدة: لا خطط لإجلاء موظفينا من أوكرانيا

2022-02-14 / 9:22 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق