في اليوم العالمي للإذاعة.. تقريب طلبة علوم الاتصال ب”UIR” من أثير إذاعة الشباب

2022-02-14 / 2:54 مساءً
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هبة بريس

نقلت الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة المغربية يوم الجمعة 11 فبراير 2022 بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة برنامجها الصباحي “Inter Matin” مباشرة من الجامعة الدولية بالرباط بحضور شخصيات بارزة من أساتذة و مختصين و خبراء مغاربة و أجانب وطلبة جامعيين

ويعد هذا الحدث الذي أقيم بالجامعة فرصة لطلبة مسلك علوم الإعلام والصحافة للانفتاح على الوسط المهني الذي تعد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية رائدا فيه بحيث تمكن الطلبة من التفاعل مع منشطي برنامج “Inter Matin” وتطبيق الحصص النظرية المكتسبة خلال تكوينهم على أرض الواقع وكذا تقريبهم من أثير الإذاعة.

وتم تنظيم هذا الحدث في إطار الاحترام التام التدابير الصحية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا وكان فرصة أيضا للاحتفال باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم الذي يحتفل به كل سنة في الحادي عشر من فبراير والذي يدعو إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

و أكد الصحفي هشام الأزرق الذي قام بتنشيط البرنامج بمعية الصحفية سعيدة سيباري على دور الإعلام خصوصا الإذاعة التي تعد أداة قوية تستهلك من طرف 95% من ساكنة العالم والتي تعد أرضية مناسبة لحرية التعبير والترفيه والمصداقية.

كما أشار إلى الدور الجوهري الذي لعبته إذاعة “Chaine Inter” خصوصا خلال الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كورونا وجهودها المبذولة للانفتاح على الشباب من خلال برامج غنية و متنوعة تعتمد على القرب والتفاعلية والتدقيق في اختيار الضيوف و المتدخلين .

وأشاد المسؤولون بالجامعة الدولية بدورهم بأهمية المبادرات التي اتخذتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية مؤخرا بهدف الانفتاح على محيطها المهني والأكاديمي وتعزيز الاندماج المهني وتقريب الطلبة الجامعيين من هذا المجال لا سيما عبر تنظيم أيام تكوينية.

تجدر الإشارة أن يوما تكوينيا ثم تنظيمه في دجنبر 2021 بمقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية لفائدة هؤلاء الطلبة بحيث تندرج هاته المبادرة في إطار إنجاح الدخول الجامعي 2021 ـ 2022 لمعاهد التكوين في مجال الإعلام المدارس العليا لمهن السمعي البصري و السينما.

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