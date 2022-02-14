لافروف: رد الاتحاد الأوروبي والناتو على المطالب الروسية “لم يكن مرضياً”

2022-02-14 / 2:31 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه أخبر الرئيس فلاديمير بوتين بأن الرد من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو”، بشأن الضمانات الأمنية التي طلبتها روسيا “لم يكن مرضياً”، لكن الولايات المتحدة قدمت عرضاً ملموساً بشأن “تقليص المخاطر العسكرية”.

وأضاف لافروف أن روسيا ستحاول الحصول على ردود من كل دول الاتحاد الأوروبي على مطالبها، وأنه يرى طريقاً للمضي قدماً بالمحادثات.

ولكن لافروف قال إن المطالب الروسية يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

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