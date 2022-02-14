أكادير : إطلاق سراح شخص هاجم محل تجاري يثير ضجة حول هذا الإجراء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أثارت واقعة إطلاق سراح شخص من طرف النيابة العامة بابتدائية اكادير،كان قد هاجم محل تجاري بحي بنسرگاو نهاية الأسبوع الماضي، ردود أفعال خاصة من صاحب المحل التجاري الذي تعرض باب متجره للاتلاف والكسر، مما استدعى تدخل دورية أمنية بالمنطقة واعتقال الجاني .

وقد تفاجأ صاحب المحل التجاري، بإطلاق سراح المعتدي، والذي حاول الحصول على علبة سجائر بحسب المحضر المنجز في الواقعة، وكذلك بما يظهر في شريط فيديو يوثق لعملية الهجوم وكسر باب متجره، وهو ما يعاقب عليه في القانون الجنائي، خصوصا أن الجاني كان في حالة سكر، وخلق حالة من الرعب في نفسية المستخدم بعد أن كسر باب المحل وهاجمه للحصول على حاجته بالقوة.

ولم يعرف بعد كيفية تعامل النيابة العامة مع هذه الواقعة، بإطلاق سراح الجاني، في الوقت الذي طالب فيه المشتكي بمتابعته أمام النيابة العامة .

ومن خلال فصول القانون الجنائى في مثل هذه الحالة، فإن الفعل الجرمي يقتضي بقاء الجاني في حالة إعتقال، بعد فعل الكسر ليلا والهجوم على ملك الغير.

وعبر المشتكي عن إستياءه من إطلاق سراح المعتدي، مطالبا المسؤولين القضائين بأكادير، ضمان حقوقه ومعاقبة الجاني على أفعاله.

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