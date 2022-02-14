ارتفاع معاملات التأمينات و الأبناك ينعش مؤشرات بورصة الدار البيضاء

2022-02-14 / 9:33 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

ساهم ارتفاع تداول عدد من القطاعات المدرجة في بورصة القيم بالدار البيضاء في تحسن و انتعاشة مؤشراتها خلال الأسبوع الأخير.

و في هذا الصدد، سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة و ذلك بفعل تحسن المؤشرات القطاعية للتأمينات و الأبناك و كذلك الشركات العاملة في مجال البناء.

و تحسن أداء مؤشر مازي ببورصة القيم بالعاصمة الاقتصادية ليصل أداؤه منذ بداية العام إلى 4,4 في المائة، هذا التطور يعزى لارتفاع المؤشرات القطاعية للتأمينات بنسبة 1,7 في المائة و الأبناك بنسبة 0,6 في المائة ثم البناء ومواده بنسبة 0,3 في المائة.

و تزامنا مع تحسن نتائج الشركات المشتغلة في المجالات السالفة الذكر، شهدت مؤشرات قطاع المعادن و قطاع الاتصالات انخفاضا ملموسا خلال الأسبوع الأخير.

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