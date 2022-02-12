عن علاقة كريستيانو وجورجينا.. إلهام شاهين: “مجرد شو و مشاعرهم غير حقيقية “

نجلاء مزيان: هبة بريس

علقت الفنانة المصرية إلهام شاهين، على علاقة اللاعب كريستيانو رونالدو بصديقته جورجينا رودريجيز، والمبالغة في الهدايا المتداولة بينهما.

وفي هذا الصدد، قالت الفنانة المصرية عبر فضائية النهار:” الحب حرية شخصية وهو شيء خاص بالأفراد، ولكن الأمر يختلف حينما يباح أمام العلن، وبشوف علاقتهم دي شو، وليست مشاعر حقيقية، لأن المشاعر الحقيقية تكون خاصة جدا”.

وأضافت: “أنا مش بحب الشو، وبحس إن ده شيء كداب ومنظرة، ومشاعرهم غير حقيقية، الحب تصرفات وحنان ومشاعر بين الأحباب”.

و كشفت شاهين عن أغلى هدية تلقتها في عيد الحب، قائلة: “كان بوكيه ورد أحمر، وكان كبير وأبهرني، وصاحب البوكيه كان جميل جدا”.

و اختتمت قائلة: “مررت بتجربة وقصة صعبة، وانتهت قبل عيد الحب بيوم، وبالتالي أنا احتفل بعيد الحب، بعيد ميلاد جرحي أنا”.

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