لقاء باكادير بين الجمعيات المهنية ومديرية الضرائب حول ” الضريبة المهنية الموحدة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إحتضنت غرفة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة، يوم امس الخميس 10 فبراير الجاري، لقاء جمع الجمعيات المهنية بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب، تناول موضوع “الضريبة المهنية الموحدة”.

اللقاء كان فرصة من أجل تقديم شروحات وتوضيحات للمهنيين من التجار و ممثليهم، بشأن نظام المساهمة المهنية الموحدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2021، والذي سيمكن التجار من التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية.

وسيكون بإمكان الأشخاص الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة، الاستفادة من نظام التغطية الصحية، بمقتضى القانون التنظيمي رقم 98-15 المتعلق بنظام التغطية الصحية الإجبارية الأساسية للفئات المهنية والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء العاملين المزاولين لنشاط حر، وتضمن نفس التغطية الصحية لأجراء القطاع الخاص.

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