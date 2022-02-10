في انتظار بيان الكاف.. حكومة الكوت ديفوار تعلن تنظيم “الشان” بعد سحبه من الجزائر

هبة بريس - الدار البيضاء

أكدت حكومة الكوت ديفوار في بلاغ رسمي أن بلادها ستنظم النسخة المقبلة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “شان 2023” و الذي كان متوقعا أن تحتضنه الجزائر مطلع العام المقبل.

البيان الرسمي لحكومة الكوت ديفوار أثار جدلا كبيرا، خاصة أنه استبق بلاغ الكاف و تم نشره بالموقع الرسمي للحكومة الإيفوارية و التي اعتبرت تنظيمها للشان في يناير 2023 بمثابة بروفا إعدادية لتنظيم البطولة الإفريقية كان 2023 الذي سينظم صيف السنة المقبلة.

هذا الخبر نزل كالصاعقة على الصحافة الجزائرية التي لم تستسغ الأمر و طالبت الكاف بتوضيحات في أسرع وقت خاصة أن الخبر صدر من موقع الحكومة الرسمي لدولة الكوت ديفوار.

هذا و ربطت وسائل إعلام إيفوارية الخبر المتعلق بسحب تنظيم بطولة اللاعبين المحليين الأفارقة من الجزائر و منحها لكوت ديفوار يعود لكون ملاعب الجزائر غير جاهزة لاحتضان هذا الحدث القاري، فيما ربطتها مصادر أخرى برغبة الكاف في اختبار الملاعب الإيفوارية قبل تنظيم كان 2023.

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