بسبب تامر حسني وبسمة بوسيل.. عائشة ماه ماه تقصف المتطفلات

2022-02-10 / 1:22 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

استنكرت الممثلة المغربية عائشة ماه ماه الضجة التي أثارتها إحدى المؤثرات من أجل تحقيق البوز عبر إيهام متابعيها أنها متزوجة بالنجم المصري تامر حسني.

و كتبت ماه ماه تدوينة مطولة عبر خاصية ستوري بموقع “انستقرام” جاءت كالتالي:” من زمان كلنا كنعرفو التحرش كيجي من الراجل، دابا ولينا كنشوفوه من بعض المتطفلات ما هم مطربين عندهم صوت ما هم فنانين قدموا أعمال ما هم ملكات جمال”.

و أضافت قائلة:” زيادة عن جمال عندهم ثقافة و أعمال خيرية ما هم عارضات و عندهم القوام بمعنى نكرة و غاتبقى نكرة، كون غا عندك علاش تحشمي و عندك غا القبول و كلام معسل يتقبلك الجمهور حيث الجمهور المغربي حنين و كيتفاهم”.

و واصلت:”دابا نتي دوزو ليك كولشي و والو ما تهدنتي اش بأن ليك بقوة ما عندك ما يدار فحياتك بان ليك رجل لمرأة تلصقي فيه، السيدة قربات تزوج ولادها و نتي صعر فيك و لي فيك ما يهنيك و الله يعطيها الصبر كون سحاب ليها هكا كون زادتك معاها فأوراق ضريب صداق”.

و اختتمت تدوينتها قائلة :”سيري شوفي حياتك و باراكا من الذل الله يعطينا وجهك نغسلو بيه طناجر ديال العراسات، ما بقيتو تحشمو ما بقيتو تحياو، ذل كون كان بنادم كرهتو بنادم فسوشل ميديا باغيين دخلو الصرف بأي طريقة وخا على حساب كرامتكم، الله يعطيك العز أما الذل راك غارقة فيه”.

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