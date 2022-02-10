المراكز الإفريقية: المغرب ضمن الدول المشاركة في تصنيع اللقاح على المدى الطويل

هبة بريس - وكالات

قال جون نكينغاسونغ، مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن جهود إفريقيا لبناء القدرة على تصنيع لقاحات ضد كوفيد -19 ليست مصممة لتلبية احتياجات هذا العام لكنها ستستمر على المدى الطويل.

ونقلت رويترز عن نكينغاسونغ قوله إن الجهود الجارية في القارة الآن كجزء من الشراكة الإفريقية لتصنيع اللقاحات تسير بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى وجود نحو 10 دول منخرطة الآن في عملية تصنيع اللقاحات أو تخطط للقيام بذلك.

وأضاف نكينغاسونغ إن الدول الرئيسية المشاركة كانت جنوب إفريقيا والسنغال ورواندا والجزائر والمغرب، مشددا على ضرورة إيجاد حل طويل الأجل للتلقيح في إفريقيا، في ظل الالتزام بتحصين الأفارقة كل ستة أشهر تقريبا من هذا الفيروس.

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