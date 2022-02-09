الPPS يدعو إلى وضع خطة استعجالية لمواجهة الخصاص المائي

2022-02-09 / 11:15 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تطرق المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، إلى قضية نُدرة الماء التي يتعاظم احتمالُ تفاقمها بسبب الجفاف الذي يُخَيِّمُ إلى حدود الآن.

وتناولَ الحزب مُــختلفَ الانعكاسات الوخيمة لهذه الوضعية المُقلقة جدًّا على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية.

وبهذا الصدد، أثار حزب التقدم والاشتراكية انتباهَ الحكومةِ إلى ضرورة التعامل الجدي والحازم مع هذه الإشكالية، من خلال تهييئ خطة مستعجلة وناجعة ومتكاملة، لأجل مواجهة الخصاص المائي، ضمانًا للتزويد المُستدام بالماء الصالح للشرب، وتوفيرًا لمياه السقي الفلاحي، دون السقوط في استنزاف المخزون المائي في المجال الفلاحي بشكلٍ غير عقلاني يتجاوز حدود المُمكن.

وعلاقة بالموضوع، جدد الحزب، مُطالبته الحكومة بدعم الفلاحين الصغار الذين يئنون، بشكلٍ لا يُطاق، تحت وطأة الجائحة والجفاف وغلاء أسعار البذور والأعلاف والأسمدة.

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