بالأراضي والأموال.. رئيس السنغال يكافئ لاعبي منتخب بلاده

2022-02-09 / 10:50 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

منح الرئيس السنغالي ماكي سال، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، الثلاثاء، جوائز نقدية وقطع أرض، عقب فوز الفريق في نهاية الأسبوع بكأس الأمم الأفريقية.

وفي احتفال أقيم في القصر الرئاسي بالعاصمة داكار، قلد أيضا أعضاء الفريق وسام الأسد المرموق في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وسط هتافات لالآلاف من المشجعين خارج البوابات.

وقال الرئيس سال وهو يقف على منصة بجانب كأس الأمم: “بقوتكم الحيوية وعبقريتكم الإبداعية، قلبتم مجرى التاريخ. حلمنا بالكأس، وبنيتم هذا الحلم، وحققتموه”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

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