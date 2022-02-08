فرنسا تلغي إجبارية اختبارات pcr للمسافرين الملقحين الوافدين من خارج أوروبا

2022-02-08 / 3:50 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

في قرار جديد، صرح كليمونت بون كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوربية بفرنسا أنه سيتم إلغاء إجبارية إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد بالنسبة لكافة المسافرين الملقحين بمن فيهم القادمين من بلدان غير أوروبية.

و حسب تصريحات إعلامية للمسؤول الفرنسي، فإنه و بغض النظر عن بلد القدوم، فإنه لن يكون من الضروري تقديم اختبار سلبي عند وصول المسافر إلى فرنسا، شريطة أن يكون قد تلقى تطعيمه بالكامل ضد كوفيد 19.

و أوضح كليمونت بون في ذات التصريحات أن نهاية الاختبارات للمسافرين الحاصلين على جرعات التلقيح وشيكة و هو ما سيسمح للمزيد من الأشخاص بزيارة فرنسا.

و شدد المسؤول نفسه على أنه و فى غضون أسبوع كأقصى تقدير، ستعلن الحكومة كافة تفاصيل انتهاء العمل بإجبارية اختبارات pcr لدخول فرنسا للمسافرين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إستئناف الرحلات من وإلى جزر الكناري من مطار العيون الدولي

إستئناف الرحلات من وإلى جزر الكناري من مطار العيون…

2022-02-08 / 4:51 مساءً
Photo of تسجيل 1618 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا

تسجيل 1618 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا

2022-02-08 / 4:47 مساءً
Photo of أكادير : إتهام إبن رجل أعمال أجنبي في جريمة قتل والاخير في حالة فرار

أكادير : إتهام إبن رجل أعمال أجنبي في جريمة…

2022-02-08 / 4:03 مساءً
Photo of عمي علي الصحراوي: “إبني حاول إقناعي بالصعود من الحفرة و فضلت الموت على الانسحاب”

عمي علي الصحراوي: “إبني حاول إقناعي بالصعود من الحفرة…

2022-02-08 / 2:50 مساءً
Photo of مواطنون مستاؤون من غلاف منتوج موجه للأطفال.. وجمعية تدعو الى”مقاطعته”

مواطنون مستاؤون من غلاف منتوج موجه للأطفال.. وجمعية تدعو…

2022-02-08 / 2:32 مساءً
Photo of فتح الحدود.. 5 شركات طيران تبدأ تأمين رحلاتها من السعودية إلى المغرب

فتح الحدود.. 5 شركات طيران تبدأ تأمين رحلاتها من…

2022-02-08 / 1:48 مساءً
Photo of تارودانت : حجز كمية من المخدرات مخبأة في حفر بوادي سوس

تارودانت : حجز كمية من المخدرات مخبأة في حفر…

2022-02-08 / 12:35 مساءً
Photo of أكادير : تخصيص 10 ملايين درهم لانجاز مركب تأهيل الاشخاص بدون مأوى

أكادير : تخصيص 10 ملايين درهم لانجاز مركب تأهيل…

2022-02-08 / 12:15 مساءً
Photo of واشنطن تعزي في وفاة الطفل ريان وتشيد بتفاني فريق الإنقاذ وتضامن المغاربة

واشنطن تعزي في وفاة الطفل ريان وتشيد بتفاني فريق…

2022-02-08 / 10:55 صباحًا
Photo of في جلسة سرية انتهت فجر اليوم.. هكذا دارت أطوار محاكمة أساتذة سطات

في جلسة سرية انتهت فجر اليوم.. هكذا دارت أطوار…

2022-02-08 / 10:35 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق