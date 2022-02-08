فرنسا تلغي إجبارية اختبارات pcr للمسافرين الملقحين الوافدين من خارج أوروبا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في قرار جديد، صرح كليمونت بون كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوربية بفرنسا أنه سيتم إلغاء إجبارية إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد بالنسبة لكافة المسافرين الملقحين بمن فيهم القادمين من بلدان غير أوروبية.

و حسب تصريحات إعلامية للمسؤول الفرنسي، فإنه و بغض النظر عن بلد القدوم، فإنه لن يكون من الضروري تقديم اختبار سلبي عند وصول المسافر إلى فرنسا، شريطة أن يكون قد تلقى تطعيمه بالكامل ضد كوفيد 19.

و أوضح كليمونت بون في ذات التصريحات أن نهاية الاختبارات للمسافرين الحاصلين على جرعات التلقيح وشيكة و هو ما سيسمح للمزيد من الأشخاص بزيارة فرنسا.

و شدد المسؤول نفسه على أنه و فى غضون أسبوع كأقصى تقدير، ستعلن الحكومة كافة تفاصيل انتهاء العمل بإجبارية اختبارات pcr لدخول فرنسا للمسافرين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد.

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