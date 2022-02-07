صورة تعبيرية

بعد حادثة الطفل ريان.. ولاية جزائرية تأمر الساكنة بتغطية الآبار

2022-02-07 / 1:56 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

بعد وفاة الطفل ريان إثر سقوطه ببئر وبقائه لأيام، أمرت ولاية المسيلة الجزائرية أصحاب الآبار الارتوازية والتقليدية الفلاحين والمواطنين بتأمينها وتغطيتها لتفادي الحوادث.

وفي بيان لها، أوضحت ولاية المسيلة أن “القرار جاء تبعا لما تم تسجيله في الآونة الأخيرة من حوادث تتعلق أساسا بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف المواطنين والفلاحين والمستثمرين للحماية والتأمين من مخاطر الآبار المفتوحة والأحواض المائية”، حيث طلبت المصالح المعنية من أصحاب الآبار الارتوازية والتقليدية “اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قصد تأمينها بالشكل الملائم والذي يحقق الحماية المرجوة للمواطنين وكذا حماية للحيوانات”.

كما تمت الإشارة إلى أنه “سيتم تشكيل لجنة مهمتها متابعة مدى تنفيذ محتوى هذا الإجراء بشكل دوري ومفاجئ لمواقع هذه الآبار مع فرض جملة من التدابير والإجراءات الردعية للمخالفين مع تحميل أصحاب المسؤولية الكاملة عن أي حادث ممكن الوقوع مستقبلا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تونس.. الشرطة تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء وتمنع دخول الموظفين

تونس.. الشرطة تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء وتمنع دخول…

2022-02-07 / 12:50 مساءً
Photo of أقارب الطفل “فواز القطيفان”: الخاطفون يهددون بقطع أصابعه

أقارب الطفل “فواز القطيفان”: الخاطفون يهددون بقطع أصابعه

2022-02-07 / 11:44 صباحًا
Photo of وفاة مصري جراء أزمة قلبية بعد خسارة منتخب بلاده أمام السنغال

وفاة مصري جراء أزمة قلبية بعد خسارة منتخب بلاده…

2022-02-07 / 9:22 صباحًا
Photo of إعصار قوي يضرب مدغشقر و يخلف قتلى و آلاف النازحين

إعصار قوي يضرب مدغشقر و يخلف قتلى و آلاف…

2022-02-06 / 11:28 مساءً
Photo of اشتباكات في حدود أفغانستان و باكستان تسفر عن مقتل عدد من الجنود

اشتباكات في حدود أفغانستان و باكستان تسفر عن مقتل…

2022-02-06 / 10:35 مساءً
Photo of أنصار الرئيس التونسي يطالبون في مظاهرة بـ”تطهير القضاء”

أنصار الرئيس التونسي يطالبون في مظاهرة بـ”تطهير القضاء”

2022-02-06 / 3:45 مساءً
Photo of المئات يتظاهرون أمام قنصلية اليونان في اسطنبول احتجاجا على وفاة مهاجرين عند الحدود

المئات يتظاهرون أمام قنصلية اليونان في اسطنبول احتجاجا على…

2022-02-06 / 11:42 صباحًا
Photo of السعودية.. شروط جديدة للسفر من وإلى المملكة

السعودية.. شروط جديدة للسفر من وإلى المملكة

2022-02-06 / 11:23 صباحًا
Photo of مسلح يقتل 4 من أفراد عائلته بولاية تكساس الأمريكية ثم ينتحر

مسلح يقتل 4 من أفراد عائلته بولاية تكساس الأمريكية…

2022-02-06 / 11:19 صباحًا
Photo of الرئيس التونسي يحلّ المجلس الأعلى للقضاء

الرئيس التونسي يحلّ المجلس الأعلى للقضاء

2022-02-06 / 10:56 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق