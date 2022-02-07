خلال 5 سنوات.. 130% نسبة نمو التبادل التجاري بين المغرب وقطر

هبة بريس

أكد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر ، أن نسبة نمو التبادل التجاري بين المملكة المغربية ودولة قطر ، بلغت 130 في المائة ، خلال السنوات الخمس الماضية .

وأوضح بن طوار خلال استقباله بمقر الغرفة ، أمس الأحد لرئيس الجانب المغربي لمجلس الاعمال القطري المغربي المشترك محمد بيدا ، بحضور نائب رئيس الجانب القطري في المجلس إسماعيل الانصاري ، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين انتقل من 330 مليون ريال في العام 2017 الى نحو 754 مليون ريال في العام الماضي .

وقال رئيس الغرفة القطري إنه رغم نمو التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة بشكل متصاعد خلال السنوات الأخيرة ، فإنها ” لا تزال دون مستوى طموحاتنا حيث نأمل من خلال التعاون بين القطاع الخاص القطري والمغربي زيادة التبادل التجاري بين البلدين “.

وتم خلال اللقاء بالخصوص بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الشركات القطرية والمغربية ، وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين ، وسبل تفعيل مجلس الاعمال القطري المغربي المشترك، وإمكانية إقامة تحالفات بين الشركات من الجانبين .

وأكد بن طوار ، على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين ، والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، مبرزا أن المغرب يعتبر سوقا كبيرا وواعدا ، يوفر العديد من الفرص الاستثمارية التي تجذب اهتمام رجال الاعمال القطريين.

وأوضح انه يوجد أكثر من 80 شركة مغربية تعمل في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية ، تشتغل في مجالات متنوعة ، أبرزها الضيافة ، والتجارة ، والمقاولات ، والازياء والتجميل وحلول الاعمال.

من جانبه كشف محمد بيدا ، العضو بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ، عن وجود العديد من الشركات المغربية التي ترغب في الاستثمار في قطر ، مشيرا الى أن دولة قطر تتميز بالاستقرار ، وبمناخ الاستثمار الجاذب، إلى جانب وجود فرص استثمارية هامة توفرها قطر ، والتي تستقطب اهتمام الشركات المغربية .

وأشار الى ان الاتحاد العام ، الذي تتبع له مجالس الاعمال المشتركة ، يضم نحو 90 الف شركة ، ويأمل من خلال مجالس الاعمال ، إلى تعزيز العلاقات التجارية الخارجية للمغرب.

أما إسماعيل الانصاري ، فقد شدد من جهته ، على ضرورة تفعيل وتنشيط مجلس الاعمال القطري المغربي ، مجددا التأكيد على وجود رغبة كبيرة لدى رجال الاعمال القطريين ، لتعزيز التعاون مع نظرائهم المغاربة ، والتباحث معهم حول إقامة شراكات تجارية واستثمارية في مختلف المجالات.

جدير بالإشارة إلى أن هذا اللقاء ، يندرج ضمن لقاءات بين الخبراء المغاربة والقطريين ، قبيل انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين اليوم الاثنين بالدوحة ، برئاسة كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي وصل مساء اليوم إلى الدوحة ، مرفوقا بوفد وزاري ، يضم بالخصوص وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج .

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