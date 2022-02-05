العثماني: “رحمه الله على الطفل ريان.. وجزى الله خيرا كل من أسهم في إنقاذه”
هبة بريس - الرباط
تقدم رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، بتعازيه لأسرة الطفل ريان الذي توفي إثر سقوطه منذ أيام داخل بئر عميق.
وقال العثماني في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، رحمة الله على الطفل_ريان ورزق والديه الصبر والسلوان.”
وأضاف “جزى الله خيرا السلطات والقوات العمومية، والجهات الصحية والتقنية، وجميع من أسهم في محاولات إنقاذه.”
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