العثماني: “رحمه الله على الطفل ريان.. وجزى الله خيرا كل من أسهم في إنقاذه”

هبة بريس - الرباط

تقدم رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، بتعازيه لأسرة الطفل ريان الذي توفي إثر سقوطه منذ أيام داخل بئر عميق.

وقال العثماني في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، رحمة الله على ⁧‫الطفل_ريان‬⁩ ورزق والديه الصبر والسلوان.”

وأضاف “جزى الله خيرا السلطات والقوات العمومية، والجهات الصحية والتقنية، وجميع من أسهم في محاولات إنقاذه.”

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