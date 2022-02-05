القناة “الأولى” تتضامن مع ريان و تأجل بث البرايم السادس من برنامج “ستانداب”

نجلاء مزيان : هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية لطيفة أحرار عبر صفحاتها الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامن القناة الأولى مع الطفل ريان.

و كشفت أحرار أن القناة الأولى قررت تأجيل بث البرايم السادس من البرنامج الكوميدي الذي كان من المرتقب عرضه مساء يومه السبت.

و كتبت الفنانة المغربية :” تضامنا مع الطفل ريان، القناة الأولى تقرر تأجيل بث الپرايم السادس من برنامج ستانداپ،

شكرا لكل الأطقم التي تشرف على عملية إنقاذ الطفل ريان.

و واصلت الفنانة المغربية و عضو لجنة تحكيم برنامج “ستانداب” تدوينتها قائلة :” الله يخرجو لينا سالما معافى ،محبتي”.

و الجدير بالذكر أن مجموعة من البرامج المغربية قامت بتأجيل بث حلقاتها، كنوع من التضامن و التآزر مع الطفل ريان العالق في البئر الكائن باقليم شفشاون.

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