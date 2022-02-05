القناة “الأولى” تتضامن مع ريان و تأجل بث البرايم السادس من برنامج “ستانداب”
نجلاء مزيان : هبة بريس
و كتبت الفنانة المغربية :” تضامنا مع الطفل ريان، القناة الأولى تقرر تأجيل بث الپرايم السادس من برنامج ستانداپ،
أعلنت الفنانة المغربية لطيفة أحرار عبر صفحاتها الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامن القناة الأولى مع الطفل ريان.
و كشفت أحرار أن القناة الأولى قررت تأجيل بث البرايم السادس من البرنامج الكوميدي الذي كان من المرتقب عرضه مساء يومه السبت.
و كتبت الفنانة المغربية :” تضامنا مع الطفل ريان، القناة الأولى تقرر تأجيل بث الپرايم السادس من برنامج ستانداپ،
شكرا لكل الأطقم التي تشرف على عملية إنقاذ الطفل ريان.
و واصلت الفنانة المغربية و عضو لجنة تحكيم برنامج “ستانداب” تدوينتها قائلة :” الله يخرجو لينا سالما معافى ،محبتي”.
و الجدير بالذكر أن مجموعة من البرامج المغربية قامت بتأجيل بث حلقاتها، كنوع من التضامن و التآزر مع الطفل ريان العالق في البئر الكائن باقليم شفشاون.
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