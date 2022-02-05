“مانشستر يونايتد” و”اشبيلية” و”برشلونة”.. أندية أوربا تتضامن مع “ريان”

هبة بريس - الرباط

أعلنت كبرى الأندية الأوروبية لكرة القدم، تضامنها مع الطفل ريان الذي سقط في بئر عميق منذ أيام باقليم شفشاون.

ونشر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” تدوينة جاء فيها “الجميع في يونايتد يتمنى عودة الطفل ريان بخير إلى بيته وأهله”.

ونشر نادي اشبيلية الاسباني تدوينة كالتالي “كاتبا: “اللهم أخرج الطفل ريان سالما معافى”

من جهته، نشر نادي برشلونة الإسباني تدوينة جاء فيها “قلوبنا معك يا ريان. الجميع في برشلونة يتمنى عودتك لأهلك بخير وإلى بيتك سليماً معافى.”

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