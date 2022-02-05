تضامنا مع الطفل ريان …برامج مغربية تلغي بث حلقاتها

2022-02-05 / 3:32 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أجلت مجموعة من البرامج المغربية بث حلقاتها التي تزامنت مع فاجعة سقوط الطفل ريان في قعر البئر بإقليم شفشاون.

و في هذا الصدد، كتب الفنان المغربي محمد أتير على حائطه الفايسبوكي :” يا رب اجعل هذا الصباح نهاية لمأساة هذا الصبي و احفظه و احطه بعنايتك و رده إلى والديه سليما معافى إنك ولي ذلك و القادر عليه”.

و أضاف قائلا :”احتراما للوضع الذي نعيشه جراء مأساة ابننا ريان ستحتجب حلقة اليوم من برنامج ريحة الدوار”.

و بدوره الاعلامي رشيد العلالي أعلن عبر مقطع فيديو قام بنشره عبر صفحاته بمختلف منصات التواصل الإجتماعي، عن تضامنه و تآزره مع الطفل ريان، مضيفا أن حلقة برنامج “رشيد شو” أجلت للأسبوع القادم.

و يشار أن قضية الطفل ريان حظيت بتفاعل كبير من الصحافة الوطنية و الدولية و كذا تعاطف و تضامن واسع من جميع الشعوب العربية .

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