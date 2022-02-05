“سلامتك ريان” و”أنقذوا ريان”.. أطفال سوريين يتضامنون مع ريان

2022-02-05 / 1:15 مساءً
0
هبة بريس

أظهرت صور تداولها نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الأطفال السوريين في مخيمات النازحين وهم يرفعون لافتات مكتوب عليها “سلامتك ريان”، و”أنقذوا ريان”، و”من خيمة إلى بئر”.

وتعليقا على صورة لطفل سوري متضامن مع ريان، قال الإعلامي المغربي، عبد الصمد بنعباد: “كثيرة هي مشاهد التضامن العالمي مع ريان، لكن هذه الصورة هي الأشد وقعا”.

وأضاف في تدوينة عبر “فيسبوك”: “طفل سوري أجبر على النزوح من بيته، وعلى السكن بخيمة يرفع هذه اللافتة تضامنا مع ريان”.

ولاقت حادثة سقوط الطفل ريان في بئر عميق تضامنا واسعا من مختلف دول العالم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إنقاذ الطفل ريان.. سيارة الإسعاف تقترب من موقع النفق

إنقاذ الطفل ريان.. سيارة الإسعاف تقترب من موقع النفق

2022-02-05 / 3:30 مساءً
Photo of إنقاذ ريان.. “الصحراوي” ينهي مهمته والوقاية المدنية تتكلف بالمسافة المتبقية

إنقاذ ريان.. “الصحراوي” ينهي مهمته والوقاية المدنية تتكلف بالمسافة…

2022-02-05 / 2:56 مساءً
Photo of مروحية وطاقم طبي وتمريضي يستعدان لنقل الطفل ريان

مروحية وطاقم طبي وتمريضي يستعدان لنقل الطفل ريان

2022-02-05 / 2:39 مساءً
Photo of فرق الإنقاذ تواصل الأشغال والسلطات تطوق المكان استعدادا لإخراج ريان

فرق الإنقاذ تواصل الأشغال والسلطات تطوق المكان استعدادا لإخراج…

2022-02-05 / 2:27 مساءً
Photo of مصر.. الأزهر يدعو للطفل ريان: “نسأل الله العظيم أن يحميه”

مصر.. الأزهر يدعو للطفل ريان: “نسأل الله العظيم أن…

2022-02-05 / 1:04 مساءً
Photo of بنعبد الله: “أدعو الله عز وجل أن يكون البطل ريان حيا يرزق”

بنعبد الله: “أدعو الله عز وجل أن يكون البطل…

2022-02-05 / 12:23 مساءً
Photo of لجنة الإنقاذ: ريان مستدير على جهة تصعب التحقق من وضعه الصحي

لجنة الإنقاذ: ريان مستدير على جهة تصعب التحقق من…

2022-02-05 / 11:46 صباحًا
Photo of تتم يدويا وبآلات كهربائية صغيرة.. استمرار أشغال الحفر الأفقي لإنقاذ ريان

تتم يدويا وبآلات كهربائية صغيرة.. استمرار أشغال الحفر الأفقي…

2022-02-05 / 11:29 صباحًا
Photo of “المغرب حرك جبلا لإخراج ابنه”.. إشادة واسعة بمجهودات إنقاذ ريان

“المغرب حرك جبلا لإخراج ابنه”.. إشادة واسعة بمجهودات إنقاذ…

2022-02-05 / 11:11 صباحًا
Photo of نزار بركة: السلطات العمومية سخرت كل الإمكانيات لإنقاذ ريان

نزار بركة: السلطات العمومية سخرت كل الإمكانيات لإنقاذ ريان

2022-02-05 / 10:38 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق