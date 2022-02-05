نجوم عرب يتضامنون مع الطفل ريان

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعرب العديد من المشاهير في الوطن العربي عن تضامنهم مع الطفل ريان الذي سقط في بئر عمقه 32 متر بإقليم شفشاون.

و عمد اغلبهم إلى نشر منشورات تتضمن أدعية أو مقاطع فيديو على صفحاتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

و في هذا الصدد كتب النجم المصري محمد هنيدي عبر حائطه الفايسبوكي :”اللهم نجه كما نجيت سيدنا يوسف من غياهب الجب و رده لأهله وافرحهم بعودته سالما معافى”.

و كتبت النجمة اللبنانية إليسا عبر موقع تويتر :” العدرا و يسوع حميو ريان من قلب لبنان و رجع لعيلتو سالم و يا رب يرجع ريان من المغرب سالم لأهلو و تخلص هالمعاناة…خلينا كلنا نصلي لريان”.

و بدورها النجمة اليمنية الإماراتية بلقيس قامت ببث مباشر عبر حسابها بموقع انستغرام، اعربت من خلاله عن تضامنها مع الطفل ريان، كما ناشدت من خلاله متابعيها الدعاء له.

و الجدير بالذكر أنه لحدود كتابة هذه الأسطر، فإن الطفل ريان لا زال عالقا في البئر وسط محاولات عديدة و مختلفة لانقاذه.

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