العثماني: “نسأل الله السلامة والعافية لريان.. وعملية إنقاذه تحتاج الدقة والبراعة”

2022-02-05 / 10:16 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

علق رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، على حادثة سقوط الطفل ريان في بئر عميق باقليم شفشاون منذ أيام.

وقال العثماني في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “تتواصل عملية إنقاذ الطفل ريان‬⁩، التي تعد بالمناسبة، من أعقد عمليات الإنقاذ المماثلة بسبب تساقط وانجراف التربة، وطول المسافة..نسأل الله السلامة والعافية لريان الذي منذ أن أعلن عن سقوطه‬⁩ في البئر، ونحن نتابع كمغاربة عملية الإنقاذ، أولا بأول.”

‏‎وأضاف “فاللهم رحمتك بالطفل ريان وبأسرته، وتحية للأطقم التي واصلت الليل بالنهار من أجل إنقاذه من الوقاية المدنية والأطقم الصحية والمهندسين والدرك الملكي والسلطات المحلية وغيرهم ممن يباشرون عملية تحتاج إلى الدقة والبراعة، ويبقى أملنا في الله تعالى أن يعين في إنقاذ ⁧‫ريان ويعيده إلى أهله وكل المترقبين سالماً غانماً.”

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