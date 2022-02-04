مشاورات بلينكن و ميستورا تكرس دعم أمريكا لمغربية الصحراء

2022-02-04 / 4:42 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

التقى أنطوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي و ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي للصحراء المغربية للحديث عن مجموعة من الملفات منها زيارة المبعوث الأممي للمنطقة.

و من خلال هذا اللقاء الذي جمع بلينكن بميستورا، تمت الإشادة بالمواقف المغربية التي تساهم في وضع أرضية ملائمة لحل النزاع القائم و كذا بدعم المملكة لجهود المبعوث الأممي.

و أفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن أنتوني بلينكن جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود دي ميستورا لقيادة العملية السياسية في الصحراء المغربية.

و بهذا الموقف، يتضح جليا أن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في تعزيز دعمها الكامل و المطلق لسيادة المملكة المغربية على كافة الأقاليم الصحراوية و هو الموقف الذي ما فتئت واشنطن تعبر عنه خلال حقبة ترامب و كذا في ولاية بايدن.

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