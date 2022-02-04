تعاطف واسع مع ريان.. “ّنجوم المنتخب” ورونار ورياض محرز وآخرون

2022-02-04 / 10:26 صباحًا
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هبة بريس

عبر عدد من المشاهير عن تعاطفهم مع حادث سقوط طفل في الخامسة من عمره في بئر عميق نواحي اقليشفشاون.

وانخرط عدد من نجوم الرياضة، في حملة التضامن على مواقع التواصل الاجتماعي وبينهم نجوم المنتخب المغربي ونجم المنتخب الجزائري رياض محرز والمدرب الفرنسي هيرفي رونار وآخرون.

وفي هذا الصدد، كان أشرف حكيمي من السباقين إلى نشر هاشتاغ”#ريان”، بالإضافة إلى اللاعب يوسف النصري ورومان سايس وسليم أملاح ونايف أكرد.

وكتب قائد المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم رياض محرز على حسابه في “تويتر” عبارة تشجيع رقيقة قال فيها: “ابقَ قويا، ريان”.

وفي تغريدة أخرى، عبّر المهاجم الدولي الجزائري السابق أندي ديلور على “تويتر”، عن مشاعر التعاطف والمساندة لرجال الإنقاذ ولعائلة الطفل المغربي ريان في هذه المحنة.

وكتب النجم الكروي الجزائري السابق قائلا: “الشجاعة والقوة لرجال الانقاذ الذين يتدافعون ليلا ونهارا لإنقاذ ريان. أفكار كبرى لعائلته وأحبائه”.

هذا وتسارع فرق الإنقاذ الزمن لإخراج الطفل ريان من البئر الذي سقط داخله منذ أزيد من 72 ساعة.

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