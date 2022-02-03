حاليلوزيتش للمغاربة: “لا تتسرعوا بطردي و أعدكم بالتأهل للمونديال”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش، صبيحة اليوم بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم، ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.

و خلال هاته الندوة، أكد مدرب المنتخب الوطني أنه سيتقبل إقالته إذا رغبت الجامعة في ذلك، مضيفا في الوقت ذاته أنا فخور بما قدمته لحدود الساعة و بالعمل الذي أنجزته منذ تعاقدي مع جامعة الكرة.

و وجه حاليلوزيتش رسالة للمغاربة قائلا: “لا تتسرعوا بطردي، و أعدكم بالتأهل لكأس العالم في أقرب وقت، فقد سبق و تأهلت رفقة ثلاث منتخبات للمونديال و المغرب سيكون رابع بلد”.

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