أكادير : المجلس الجماعي والسلطة يشرعون في تحرير الملك العمومي

2022-02-03 / 3:48 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شرع المجلس الجماعي لأكادير بمعية السلطات المحلية في عملية تحرير الملك العمومي من بناءات عشوائية تمت إقامتها في السنوات الماضية، بعضها أقيم بشوارع رئيسية للمدينة.

وفي نفس السياق، تم تسخير القوات العمومية وجرافات من أجل هدم بناء عشوائي تمت إقامته بشارع الجيش الملكي، يوم أمس الأربعاء، بعدما تحول البناء الى مرتع للمتشردين، وكان محط شكايات المواطنين، بسبب الضوضاء اليومية التي يتسبب فيها المشردين والذي حولوه لسكن لهم ، في غياب فضاءات إجتماعية تأويهم من موجة البرد التي تجتاح المدينة .

وكشفت مصادر الجريدة، أن هناك عدة نقط للباعة المتجولين، خصوصا بحي بنسرگاو، بعدما حول هؤلاء الشوارع والازقة الى فضاءات تجارية لهم، عبر تسخير العشرات من العربات لهذا الغرض، دون أن تشملهم أي عملية لتحرير الملك العمومي، رغم أن شكايات للمواطنين وجهت للمجلس الجماعي، وبعضها وجه للقضاء، دون حسم هذه القضية التي باتت تقلق راحة السكان.

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