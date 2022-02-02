العيون: افتتاح السنة القضائية 2022 بنفوذ دائرة محكمة الاستئناف

2022-02-02 / 12:28 مساءً
0
هبة بريس-أشعبان لحبيب

بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة والتي انعقدت يوم أمس الثلاثاء، الجلسة الرسمية السنة القضائية الجديدة 2022، وذلك على مستوى محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها بمدينة العيون الكبرى جنوب المملكة.

وفي كلمته بهذه المناسبة المتميزة، وبحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بكرات، جدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، إبراهيم بن تزارت التأكيد على الالتزام لفائدة سيادة القانون، وضمان الشفافية والنزاهة بهذه الدائرة القضائية، تماشيا مع مقتضيات الدستور الكفيلة بترسيخ دولة القانون وحماية المصالح العليا للبلاد.

وسلط الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون ابراهيم بن تزارت الضوء على الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية القضائية، في الدائرة القضائية لمدينة العيون، مستشهدا على الخصوص بتدشين المحكمة الابتدائية بالداخلة، والأشغال الجارية لإعادة بناء المحكمة الابتدائية بالعيون، وتدشين المركز القضائي بمدينة طرفاية، بالإضافة إلى افتتاح المركز المؤقت للقاضي المقيم في بئر كندوز جهة الداخلة واد الذهب.

وأكد، من جهة أخرى، التزام مكونات هذه الدائرة القضائية بمواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان الأمن القضائي للمجتمع، عبر تسريع وتيرة البت في القضايا، وتصفية الملفات القديمة والرفع من عدد القضايا المحكومة.

كما استعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إنجازات الدائرة القضائية بالعيون برسم سنة 2021، وكذا التدابير المزمع اتخاذها في المستقبل من أجل مزيد من تحسين النجاعة القضائية، باعتبارها خيارا استراتيجيا وحقا دستوريا، بالإضافة إلى منح دفعة قوية للورش الكبير لرقمنة الخدمات القضائية.

افتتاح السنة القضائية الجديدة جرت بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات والمنتخبين، ومسؤولين أمنيين، و شخصيات عسكرية وقضاة، ومحامين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صرامة تطبيق السير والجولان بسطات تُعري واقع احتلال الملك العمومي

صرامة تطبيق السير والجولان بسطات تُعري واقع احتلال الملك…

2022-02-02 / 1:58 مساءً
Photo of مستجدات محاكمة المتحرش بالأستاذات الجامعيات في الدار البيضاء

مستجدات محاكمة المتحرش بالأستاذات الجامعيات في الدار البيضاء

2022-02-02 / 1:28 مساءً
Photo of فتحاوي: “أكثر من أربعين ألفا من الملفات كانت تبقى بدون حكم سنويا”

فتحاوي: “أكثر من أربعين ألفا من الملفات كانت تبقى…

2022-02-02 / 12:07 مساءً
Photo of مندوبية السجون: نسبة النزلاء الملقحين بالجرعة الثالثة بلغت 85%

مندوبية السجون: نسبة النزلاء الملقحين بالجرعة الثالثة بلغت 85%

2022-02-02 / 11:47 صباحًا
Photo of وزارة السياحة تؤكد برمجة “رايانير” لرحلاتها الاعتيادية بالمغرب

وزارة السياحة تؤكد برمجة “رايانير” لرحلاتها الاعتيادية بالمغرب

2022-02-02 / 11:28 صباحًا
Photo of الجرعة الثالثة تُخرج السلطات إلى الشوارع بسطات

الجرعة الثالثة تُخرج السلطات إلى الشوارع بسطات

2022-02-02 / 10:03 صباحًا
Photo of “صندوق التقاعد” يطلق عملية مراقبة حياة المستفيدين من المعاشات

“صندوق التقاعد” يطلق عملية مراقبة حياة المستفيدين من المعاشات

2022-02-02 / 9:33 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-02-02 / 7:00 صباحًا
Photo of بنسعيد يؤكد عزم المملكة الراسخ على محاربة الإرهاب

بنسعيد يؤكد عزم المملكة الراسخ على محاربة الإرهاب

2022-02-01 / 11:32 مساءً
Photo of البحرية الملكية تتدخل لإنقاذ مهاجرين من الغرق في سواحل المملكة

البحرية الملكية تتدخل لإنقاذ مهاجرين من الغرق في سواحل…

2022-02-01 / 10:01 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق