العيون: افتتاح السنة القضائية 2022 بنفوذ دائرة محكمة الاستئناف

هبة بريس-أشعبان لحبيب

بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة والتي انعقدت يوم أمس الثلاثاء، الجلسة الرسمية السنة القضائية الجديدة 2022، وذلك على مستوى محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها بمدينة العيون الكبرى جنوب المملكة.

وفي كلمته بهذه المناسبة المتميزة، وبحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بكرات، جدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، إبراهيم بن تزارت التأكيد على الالتزام لفائدة سيادة القانون، وضمان الشفافية والنزاهة بهذه الدائرة القضائية، تماشيا مع مقتضيات الدستور الكفيلة بترسيخ دولة القانون وحماية المصالح العليا للبلاد.

وسلط الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون ابراهيم بن تزارت الضوء على الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية القضائية، في الدائرة القضائية لمدينة العيون، مستشهدا على الخصوص بتدشين المحكمة الابتدائية بالداخلة، والأشغال الجارية لإعادة بناء المحكمة الابتدائية بالعيون، وتدشين المركز القضائي بمدينة طرفاية، بالإضافة إلى افتتاح المركز المؤقت للقاضي المقيم في بئر كندوز جهة الداخلة واد الذهب.

وأكد، من جهة أخرى، التزام مكونات هذه الدائرة القضائية بمواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان الأمن القضائي للمجتمع، عبر تسريع وتيرة البت في القضايا، وتصفية الملفات القديمة والرفع من عدد القضايا المحكومة.

كما استعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إنجازات الدائرة القضائية بالعيون برسم سنة 2021، وكذا التدابير المزمع اتخاذها في المستقبل من أجل مزيد من تحسين النجاعة القضائية، باعتبارها خيارا استراتيجيا وحقا دستوريا، بالإضافة إلى منح دفعة قوية للورش الكبير لرقمنة الخدمات القضائية.

افتتاح السنة القضائية الجديدة جرت بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات والمنتخبين، ومسؤولين أمنيين، و شخصيات عسكرية وقضاة، ومحامين.

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