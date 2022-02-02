الإنتاج الوطني من العسل يبلغ 7500 طن سنة 2021

2022-02-02 / 10:20 صباحًا
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هبة بريس

أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن الإنتاج الوطني من العسل بلغ 7500 طن سنة 2021 .

وقال السيد بايتاس، في معرض جوابه على طلب إحاطة بمجلس المستشارين حول موضوع “اختفاء طوائف النحل” تلاه بالنيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن » الإنتاج الوطني من العسل سنة 2021 بلغ 7500 طن، مشيرا إلى أن هذا المجال يمثل فرص كثيرة للشغل.

وأشار في السياق ذاته، إلى أن هذا الأمر يعد أحد حسنات مخطط المغرب الأخضر، مبرزا أن هذا المخطط عمل على تنظيم السلاسل وتحقيق الإنتاج المكثف وعقلنة القطاع.

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