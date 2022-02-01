الصورة تعبيرية

صفرو.. العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة في حاوية للأزبال .

2022-02-01 / 2:59 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

فتحت مصالح الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بصفرو بحثا لمعرفة الأم البيولوجية لرضيعة عثر على جثتها يوم أمس الإثنين، في حاوية للأزبال بحي الرشاد، بعد إنجاز محضر قانوني أثناء المعاينة ونقلها لمستودع الأموات قصد التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة لمعرفة سبب الوفاة الحقيقية.

الرضيعة وحسب مصادر هبة بريس، ،وجدت من طرف شخص يبحث في القمامة عن أشياء صالحة للبيع، قبل أن يتفاجأ بوجود جثة الرضيعة حديثة الولادة داخل حاوية في الحي المذكور ، حيث قام باخطار السلطات المحلية والأمنية التي حضرت إلى عين المكان وتم الاستماع إليه كشهيد في محضر رسمي في النازلة.

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