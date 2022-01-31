عزيز أخنوش

أخنوش عن الراحلين هلال والبدوي: فقدنا هرمين من أهرام المسرح والفن

2022-01-31 / 4:10 مساءً
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هبة بريس - الرباط

استغل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حضوره بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب للترحم على الفنانين المغربيين الذين توفيا الأسبوع الماضي وهما عبد اللطيف هلال وعبد القادر البدوي.

وقال أخنوش في كلمته بالغرفة الأولى، اليوم الاثنين، “فقدنا هرمين من أهرام المسرح و الفن المغربي الرائد، عطاو الكثير للإبداع الوطني وساهموا في اثراء الانتاجات الوطنية سواء من خلال الأعمال المسرحية أو التلفزية”.

كما ترحم أخنوش، على عدد من الفنانين المغاربة الذين فقدتهم الساحة الفنية خلال الأشهر الأخيرة بسبب فيروس كورونا أو غيره، ومن ضمنهم ثريا جبران وحمادي عمور وعزيز الفاضلي …

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