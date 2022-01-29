أكادير : لشكر يحصل على 57 صوت من أصل من 120 بمنصة سوس ماسة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن نتائج الاولية لإنتخاب الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي بمنصة سوس ماسة، قد أسفرت على حصول ادريس لشكر على 57 صوتا وطارق سلام على 8 أصوات كما تم تسجيل 22 ورقة ملغاة.

وكانت لجنة التأهيل قد أبقت على ترشيح كل ادريس لشكر وطارق السلام، فيما تم استبعاد باقي المرشحين لشغل منصب الكاتب الاول.

وسجلت منصة سوس ماسة، المكونة من 120 مؤتمر، حضر منها 96 مؤتمرا لاشغال المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تصويت 9 مؤتمرين ضد التقريرين الادبي والمالي المقدم من طرف قيادة الحزب السابقة.

– نتائج انتخاب الكاتب الأول بجهة سوس ماسة

إدريس لشكر: 57 صوت

طارق سلام: 8

الملغاة: 22

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