الاتحاد الاشتراكي يصادق على ولاية ثالثة ل”لشكر”

2022-01-28 / 5:28 مساءً
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هبة بريس من بوزنيقة

بالأغلبية، صادق المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على المقرر التنظيمي المرتبط بتعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي.

التعديل الذي صادق عليه المؤتمرون، يتعلق بكيفيات انعقاد المؤتمر وانتخاب الكاتب الأول وأعضاء المجلس الوطني، والكتابات الجهوية والمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، لولاية ثالثة بدل ولايتين متتاليتين.

وبموجب هذا التعديل، فقد أصبحت طريق لشكر لولاية ثالثة سهلة، بعد دعوة عدد من قياديي ومناضلي الحزب سابقا لترشحه، وتلميحه في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الوطني استجابته لدعوة الاتحاديين.

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