تشافي يعيد الزلزولي إلى فريق برشلونة الرديف

هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن المغربي عبد الصمد الزلزولي عاد لصفوف فريق برشلونة الرديف بعد أن لعب 12 مباراة مع الفريق الأول للنادي الكتالوني.

وحسب الصحيفة الإسبانية فقد أعطى تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول لبرشلونة الضوء الأخضر للاستغناء عن الزلزولي لصالح فريق برشلونة الرديف الذي يستعد لمواجهة فريق ريال مدريد الرديف في مباراة كلاسيكو الشباب.

يذكر أن الزلزولي صعد إلى فريق برشلونة الأول وشارك للمرة الأولى أمام ديبورتيفو ألافيس في الـ30 من أكتوبر الماضي ضمن الجولة الـ12 من “الليغا”.

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