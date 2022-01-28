لشكر: “دخلنا استحقاقات 8 شتنبر بطموح وشرف وحققنا تقدما سياسيا”

هبة بريس من بوزنيقة

أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنتهية ولايته، ادريس لشكر، أن الحزب خاض انتخابات ال8 من شتنبر الماضي، بطموح وشرف بطموح.

وذكر لشكر في كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر المنعقد يومه الجمعة بمدينة بوزنيقة، أن حزب “الوردة” حقق تقدما ملحوظا، مشيرا إلى أن أهمية هذا التقدم “سياسية وليست عددية”.

وأضاف ذات المتحدث، أن الحزب كان يطمح إلى تحقيق التناوب الجديد، غير أن النتائج والتحركات التي أعقبت النتائج الانتخابية أفرغت هذا التناوب من مضمونه السياسي وجعلته مجرد تناوب حزبي.

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