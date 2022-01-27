سائق دراجة نارية يقضي نحبه جراء فقدان توازنه بمنتجع سيدي بوزيد

أحمد مصباح – الجديدة

اهتز، صباح اليوم الخميس، منتجع سيدي بوزيد، حوالي 3 كيلومترات جنوب عاصمة دكالة، على وقع حادثة سير تراجيدية، أودت بحياة شاب في عقده الثاني.

وفي التفاصيل، فإن الضحية الذي كان يتولى قيادة دراجته النارية بالمنتجع السياحي سيدي بوزيد، فقد توازنه عند تواجده في المنطقة التي تعرف ب”سانكيام ترونش”، وسقط من ثمة من على مركبته، على جانب الرصيف.

هذا، وفور إشعارها، انتقلت دورية من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، التابعة لسرية الجديدة، إلى مسرح النازلة، حيث أجرت، في إطار البحث الذي فتحته تحت إشراف النيابة العامة المختصة، المعاينات والتحريات الميدانية، لتحديد ملابسات الحادثة المأساوية، التي أدودت بحياة الشاب العشريني، الذي انتدب المتدخلون الدركيون سيارة إسعاف أقلت جثته إلى مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي للجديدة.

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