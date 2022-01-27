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التازي: “الأدوية الأساسية التي يستعملها المغاربة متوفرة في الصيدليات”

2022-01-27 / 10:39 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

ضجة كبيرة و جدل أكبر رافق الأيام الأخيرة بسبب شد الحبل بين أصحاب الصيدليات من جهة و وزارة الصحة من جهة ثانية وصلت حد التشكيك في تصريحات كل طرف للآخر و ذلك بسبب موضوع نفاذ أدوية كورونا و بعض الأدوية الأخرى من الصيدليات.

أصحاب الصيدليات أكدوا أن مخزون أدوية كورونا و بعض الأدوية الأساسية و المهمة التي يستعملها المغاربة نفذت، بينما وزارة الصحة فندت هاته المعطيات و طمأنت المغاربة بأن المخزون المتوفر يكفي لسد الخصاص و لا مشكل أبدا في توفير الأدوية.

بين الطرفين معا، خرجت لمياء التازي المديرة العامة لمجموعة “سوطيما” المتخصصة في صناعة الأدوية بالمغرب لتؤكد أن كل الأدوية الأساسية التي يستعملها المغاربة متوفرة في الصيدليات الوطنية.

و أكدت التازي أن نفاذ بعض الأدوية من الصيدليات ليس بالجحم الذي تم تسويقه، حيث أن الأمر يتعلق فقط ببعض الأدوية غير الأساسية التي حدثت بها انقطاعات عادية و تحدث كل سنة.

و شددت مديرة الشركة المختصة في الصناعات الطبية على أن بعض الأدوية غير الأساسية مثل الفيتامينات يكثر عليها الطلب خلال فترة الخريف و الشتاء من كل سنة، و هذا أمر طبيعي، يتسبب في نفاذ مخزون بعض الصيدليات من هاته المقويات لكن لا يعني ذلك أن المخزون نفذ من كل السوق الوطنية.

و أوضحت ذات المتحدثة أن الجهات الوصية تبذل جهودا كبيرة لتأمين كل الحاجيات من الأدوية بما فيها غير الأساسية عبر استيرادها من الخارج و هو ما سيجعل المغرب يتفادى أي انقطاع محتمل للأدوية.

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