أخنوش: “سنباشر قريبا الترجمة إلى الأمازيغية داخل المحاكم”
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المحاكم المغربية ستتوفر قريبا على مجموعة من المرافقين والمترجمين إلى اللغة الأمازيغية، وذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية من أجل إدماج اللغة الامازيغية في مجال العدالة.
وأضاف رئيس الحكومة، وهو يتحدث، صباح اليوم الثلاثاء، في لقاء بالمناسبة إحتضنه مقر وزارة العدل الرباط، أنه سيتم توظيف مجموعة من المساعدين الاجتماعيين في مختلف المحاكم المغربية، لمساعدة ممن لا يجيدون التحدث سوى باللغة الأمازيغية.
واسترسل ذات المتحدث : “… هناك مجموعة من الفئات في المغرب لا يعرفون سوى اللغة الأمازيغية، وعن طريق هذه المبادرة، سيجدون من يساعدهم، داخل المحاكم، باللغة التي يجيدونها”.
واعتبر أخنوش أن الاتفاقية تعد خطوة أولى لتنزيل رؤية البرنامج الحكومي بالنسبة لهذا الورش وترجمتها على أرض الواقع، عبر تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة، والتي من شأنها أن تيسر استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم.
كما عبر رئيس الحكومة عن أمله أيضا في التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.
22 تعليقات
قضيتيها
المشكل الكبير أننا لم نطبق اللغة العربية لم يبقى لنا سوى اللغة الأمازيغية هههههههههههه
لا نعرف اي لغة نتبع هل اللغة اليهودية والمسيحية ام اللغات الأجنبية نحن لم نسير حتى اللغة العربية جيدا هههههههههههه.
كان على الحكومة المغربية تعليمها منذ زمان لأن التاريخ هو الذي يشهد لها أصلا سكان المغرب الاصليون هم البرابرة…
دبا لكانت عندنا قضية في المحكمة ياسيد اخنوش ترفع باللغة الأمازيغية ولي ما كيفهمهاش كيفاش يدير هههههههههههه.
مبادرة تكليخية بالتوفيق.هههههههه
حنا ما نطقناش حتى بالعربية الفصحى مزيان مابقا غير الأمازيغية هههههههههههه.
بادرة مستحسنة من طرف رئيس الحكومة السيد اخنوش نتمنى له التوفيق والمزيد من الازدهار والتقدم العلمي والعطاء…
هذآ يسمى تكليخ وكلام فارغ لامحل له من الوجود القانوني امازيغي هههههههههههه
نريد التغيير والاصلاح وليس التفاهات وكلام فارغ كلام لامحل له من الاعراب وضع نظام جديد وتكوين الأطر التعليمية يستجيب للمعايير الدولية لحقوق الانسان …وبناء مدارس ومستشفيات في البوادي ومحاربة الفساد والابتزاز والرشوة هذا هو التغيير والاصلاح…..
هل هذآ في نظركم تطور واستفادة يستفيد منها الجميع بلا شك هذه مهزلة واضحوكة العالم … أوروبا وبعض الدول العربية ذهبت بعيد…ونحن لازلنا في التأخر بهذه التفاهات الفارغة…..
اعتقد ان اللغة الأمازيغية لغة أبا عن جد وهي لغة الأصل وبهذا البلاغ من الحكومة الجديدة فنتمنى تفعيلها في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية هذآ أفضل واجود وتحسين مستوى اللغات….
نفتخر بهذه اللغة الأمازيغية فهي لغة ابائنا واجدادنا ونتمنى أن تعم جميع القطاعات وليس في قطاع القانون بل تعم الفائدة للجميع من هذه اللغة وتصبح رسمية….
السيد اخنوش دائما يفاجؤنا في ما هو جميل وأحسن ودائما يدافع عن الثقافة الأمازيغية وتدريسها في المدارس العمومية….
نطلب من السيد اخنوش ان يضع في مخططاته ان نحتفل كل سنة بالسنة الأمازيغية ويكون يوم عطلة وطنية شاملة المغرب بأكمله…
نرجوا من الحكومة الجديدة أن تضع بعين الاعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية . وأن يتكلم بها الجميع مثلها كمثل اللغة العربية هههههههههههه.
من حقنا ان نتكلم بالأمازيغية كلغة ثانية في المغرب.واتكون في جميع القطاعات الحكومية والخاصة…
الأمازيغية يشهد لها التاريخ منذ زمان طويلة وهي الأرض كل شبر فهو امازيغي فتحية لكل أبطال الأمازيغ…..
الأمازيغية هي السياسية الحقيقية يجب ان يتفاعل معها القضاء والقانون….
تعتبر الأمازيغية هي المصدر الرئيسي وهوية الشعب المغربي.. وألف شكر وتقدير واجلال وافتخار للسيد اخنوش بهذه المبادرة الطيبة…