ادريس لشكر

المكتب السياسي ل”الوردة” يجدد تمسكه بقيادة لشكر للحزب لولاية جديدة

2022-01-25 / 4:57 مساءً
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هبة بريس - الرباط

جدد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تمسكه بترشح ادريس لشكر، لقيادة الحزب لولاية جديدة.

وذكر المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، أن أخلاق المسؤولية تفرض عليه التحلي بالروح الجماعية للدفاع عن المرحلة والترافع عن حصيلتها مما يخول للحزب سياسيا بتقديم مرشح للقيادة المقبلة للاستجابةً للنداء الداخلي الملح الذي عبرت عنه مؤسسات الحزب ومناضليه ومناضلاته ترصيدا لما تم بناؤه تنظيميا وسياسيا.

وشدد المكتب السياسي للحزب، على أن التعبير العملي لذلك هو أن يتجاوب إدريس لشكر مع طلبات التنظيمات والمناضلات والمناضلين إلى تقديم ترشيحه لتحمل المسؤولية مجددا لقيادة هذا الطموح الجماعي. وفق المصدر ذاته

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