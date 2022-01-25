ادريس لشكر

الاتحاد الاشتراكي: خصصنا 300 مليون سنتيم كميزانية للمؤتمر الوطني

2022-01-25 / 4:25 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه خصص مبلغ 300 مليون سنتيم لتنظيم المؤتمر الوطني.

وذكر عضو المكتب السياسي للحزب محمد محب، في الندوة المنعقدة يومه الثلاثاء بالرباط، أن الحزب خصص ميزانية 3 ملايين درهم لتنظيم المؤتمر الوطني، مشيرا إلى أنه تم صرف مليوني درهما إلى حدود اليوم.

وأضاف الاتحادي محب، أن الميزانية المخصصة للمؤتمر هي من الحزب وليس من الدعم العمومي للدولة، لافتا أن حزبه لم يستفد من الدعم لتجاوزه المدة القانونية لعقد مؤتمره الوطني بأشهر قليلة.

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