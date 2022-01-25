سطات.. قافلة طبية بـ”الكــــرايم” لتتبع الوضع الصحي للتلاميذ

2022-01-25 / 2:30 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

استفاد تلميذات وتلاميذ مجموعة الكرايم التابعة للمديرية الاقليمية للتعليم بسطات، (استفادوا) صباح اليوم الثلاثاء، من خدمات الخدمات الطبية ومراقبة استكمال التمتيع بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي، ومواصلة تلقيح التلميذات والتلاميذ المتراوحة أعمارهم ما بين 12 و17 سنة المستهدفين من الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد 19 بالمؤسسات التعليمية وذلك طبقا للإجراءات المعمول بها سابقا ، التكفل بمختلف المشاكل الصحية، كما ستشكل هذه الحملة فرصة لتحسيس المتعلمات والمتعلمين بأهمية إجراءات الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية وكذا أهمية تبني نمط العيش السليم.

الفريق الطبي المكون من الدكتورة طراز الزوهرة، ورئيسة قسم بمستشفى الحسن الثاني بسطات بيا فتيحة، بالاظافة إلى الحسين حنين، وأمين فكري، وأمين الفرشي، ولحسن يملن عن مدرسة الممرضين، قد سهر على اجراء الفحوصات الطبية والتمريضية، قدم خدماته تروم تقريب الخدمات الطبية لتلامذة العالم القروي، إذ استفاد من هذه الحملة مايقارب 100 تلميذ وتلميذة الذين خضعوا لفحوصات دقيقة في طب العيون والتكفل ببعض الفحوصات الطبيةضمن خطوة نالت استحسان الساكنة من خلال حضورها المكثف وكرم ضيافتها المتميز.

الخطوة تأتي تفعيلا للدورية المشتركة لكل من وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دعوا فيها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، والمدراء الجهويين للصحة والحماية الاجتماعية، ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومندوبات ومندوبي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بالعمالات والأقاليم، والمديرات والمديرين الإقليميين لوزارة التربية الوطنية، للعمل على انجاح الحملة الوطنية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية لفائدة المتعلمات والمتعلمين برسم الموسم الدراسي 2021-2022.

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