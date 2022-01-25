ارتفاع عدد القتلى إثر تدافع مشجعين عند بوابات ملعب بالكاميرون

2022-01-25 / 1:22 مساءً
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هبة بريس - وكالات

زاد عدد القتلى إلى 8 أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات في تدافع خارج ملعب مباراة دور الـ16 بين منتخبي الكاميرون وجزر القمر في إطارة بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وأظهرت مقاطع فيديو حشودا من مشجعي كرة القدم وهم يصرخون في التدافع الشديد عند بوابات دخول ملعب بول بيا في العاصمة ياوندي لحضور المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 2-1.

ووصف الشهود مشاهد فوضوية خارج الملعب حيث تدافع الآلاف من المشجعين، وقتل طفل واحد في التدافع، كما أصيب 38 شخصًا، من بينهم سبعة في حالة خطيرة، وفقا لفرانس برس.

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