الكاميرون.. مصرع 6 مشجعين خلال تدافع داخل الملعب

2022-01-25 / 9:58 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

لقي ستة مشجعين على الأقل حتفهم في تدافع في استاد ياوندي أولمبي في الكاميرون، امس الاثنين، قبل مباراة الدولة المضيفة في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ضد جزر القمر، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

وقال التقرير إن عشرات آخرين أصيبوا.

وأظهرت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لم يتمكن من التحقق من صحتها بعد، مشجعين يصرخون وهم يسحقون عند بوابة الدخول.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في بيان إنه على علم بحادث وقع في الملعب، وفقا لرويترز.

وجاء في البيان “الكاف يحقق حاليا في الموقف ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث. نحن على اتصال مستمر مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الكان..غامبيا تتابع كتابة التاريخ وتتأهل لربع النهائي على حساب غينيا

الكان..غامبيا تتابع كتابة التاريخ وتتأهل لربع النهائي على حساب…

2022-01-24 / 7:54 مساءً
Photo of قبيل مباراة مالاوي.. خاليلوزيتش: “يجب أن نكون متفائلين”

قبيل مباراة مالاوي.. خاليلوزيتش: “يجب أن نكون متفائلين”

2022-01-24 / 5:22 مساءً
Photo of سفيان أمرابط على أعتاب نادي توتنهام الإنجليزي

سفيان أمرابط على أعتاب نادي توتنهام الإنجليزي

2022-01-24 / 2:58 مساءً
Photo of “الكاف”: عقوبات ضد منتخبي الجزائر وتونس في كأس أمم إفريقيا

“الكاف”: عقوبات ضد منتخبي الجزائر وتونس في كأس أمم…

2022-01-24 / 2:22 مساءً
Photo of “بي إن سبورت” تتفاعل مع المغاربة وتوقف تعليق الدراجي على “كان” الكاميرون

“بي إن سبورت” تتفاعل مع المغاربة وتوقف تعليق الدراجي…

2022-01-24 / 12:23 مساءً
Photo of بعد الهزيمة أمام تونس.. مدرب نيجيريا يقدم استقالته

بعد الهزيمة أمام تونس.. مدرب نيجيريا يقدم استقالته

2022-01-24 / 11:35 صباحًا
Photo of “الجامعة” تؤكد إصابة فيصل فجر بفيروس كورونا

“الجامعة” تؤكد إصابة فيصل فجر بفيروس كورونا

2022-01-24 / 9:30 صباحًا
Photo of تونس تتفوق على نيجيريا و تتأهل لربع نهائي الكان

تونس تتفوق على نيجيريا و تتأهل لربع نهائي الكان

2022-01-23 / 9:56 مساءً
Photo of بعد حادث ياوندي.. بعثة المنتخب المغربي في أمان و حراسة مشددة بمقر الإقامة

بعد حادث ياوندي.. بعثة المنتخب المغربي في أمان و…

2022-01-23 / 8:10 مساءً
Photo of في مباراة مثيرة.. تأهل خيول بوركينا فاصو على حساب الغابون بركلات الحظ

في مباراة مثيرة.. تأهل خيول بوركينا فاصو على حساب…

2022-01-23 / 7:56 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق