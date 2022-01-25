الكاميرون.. مصرع 6 مشجعين خلال تدافع داخل الملعب

هبة بريس - وكالات

لقي ستة مشجعين على الأقل حتفهم في تدافع في استاد ياوندي أولمبي في الكاميرون، امس الاثنين، قبل مباراة الدولة المضيفة في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ضد جزر القمر، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

وقال التقرير إن عشرات آخرين أصيبوا.

وأظهرت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لم يتمكن من التحقق من صحتها بعد، مشجعين يصرخون وهم يسحقون عند بوابة الدخول.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في بيان إنه على علم بحادث وقع في الملعب، وفقا لرويترز.

وجاء في البيان “الكاف يحقق حاليا في الموقف ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث. نحن على اتصال مستمر مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية”.

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