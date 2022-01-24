سطات.. وفاة تلميذ داخل فصله الدراسي وثانويته تغرس شجرة باسمه

محمد منفلوطي_ هبة بريس

على إثر فاجعة وفاة تلميذ الجمعة الماضية داخل فصله الدراسي بالثانوية التأهيلية الرازي بسطات، وما خلفته من أسى وحزن عميقين داخل أوساط الأسرة التربوية وزملاء الراحل وعائلته، وفي مبادرة انسانية تروم التخفيف من حدة الواقعة الأليمة، نظم المدير الإقليمي عبد العالي السعيدي مرفوقا برئيس مصلحة الشؤون القانونية و التواصل و الشراكة ورئيسة مصلحة الشؤون التربوية اليوم الاثنين، زيارة مواساة لثانوية الرازي التأهيلية، حيث زار قسم الثانية علوم فيزيائية 3 الذي كان يدرس فيه التلميذ المتوفى نسيم وافي ، كما التقى مع أساتذته و بحضور عمته و إخوانه الذين حضروا هذه الزيارة و كذا ممثلي جمعية أمهات و أولياء التلاميذ، و تم بالمناسبة تلاوة الفاتحة ترحما على روحه ، كما تم غرس شجرة تحمل اسمه رحمة الله عليه.

هذا وكان التلميذ نسيم قد تعرض الجمعة الماضية لأزمة صحية سقط على اثرها مغميا عليه داخل فصله الدراسي، نقل على اثرها على وجه السرعة صوب مستعجلات مستشفى الحسن الثاني لتقديم الاسعافات الأولية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه للمستشفى.

حينها خيم موجة حزن عميق وأسى على وجوه كافة المتدخلين التربويين والاداريين وتلاميذ المؤسسة، وهم يتابعون نقل زميلهم وهو يصارع الموت، ضمن مشهد تقشعر له الأبدان.

المديرية الاقليمية للتعليم بسطات، وفور علمها بالحادث، فتحت تحقيقا فوريا في الموضوع مع إدارة المؤسسة، مع تقديم التعازي والمواساة لأسرة التلميذ الذي كان يتميز بأخلاق جد رائعة وانضباط ومواظبة أكسبته احترام الجميع حسب ما أكدته ذات المصادر.

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