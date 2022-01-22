آيت الطالب بالبيضاء لإطلاق العمل بالمركز الصحي أم كلثوم

محمد منفلوطي_هبة بريس

أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب صباح اليوم السبت، انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري من المستوى الثاني أم كلثوم – الولاء الذي تم إحداثه بمقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، ضمن مبادرة تدخل في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسة الاجتماعية أم كلثوم، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية وتعزيز الرعاية الصحية الأولية كأساس لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ومن أجل تقريب الخدمات الصحية الأساسية من المواطنات والمواطنين.

خالد آيت طالب الذي كان مرفوقا بكل من سعيد احميدوش، والي جهة الدار البيضاء سطات، ونبيل خروبي، عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي ومحمد برادة، رئيس المؤسسـة الاجتماعية أم كلثوم، أكد على ان هذا المركز الصحي سيمكن من تعزيز الشبكة الصحية للعلاجات الأساسية بالدار البيضاء، وتقريب الخدمات الصحية الأساسية من الساكنة المحلية التي تقدر بأزيد من 50 ألف نسمة، إذ يمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ726 متر مربع بتكلفة إجمالية تقدر بـ6.200.000 درهم، والذي تم تجهيزه بمختلف المعدات البيوطبية الأساسية، سيعمل على تقديم خدمات صحية متنوعة للقرب تشمل تقديم فحوصات طبية وعلاجات شبه طبية، بالإضافة إلى التكفل بالأمراض المزمنة ومحاربة داء السل، وكذا صحة الأم والطفل والصحة المدرسية، فضلا عن تقديم خدمات علاجات الفم والأسنان.

ويذكر، ان المركز الصحي الحضري أم كلثوم- الولاء ضمن طابقين، ويضم عدة قاعات ومكاتب. فعلى مستوى الطابق السفلي، يتوفر المركز على قاعة للاستقبال والانتظار وقاعتين للفحص الطبي وأخرى لمحاربة داء السل، بالإضافة إلى قاعة لصحة الفم والأسنان وقاعة للعلاجات والحقن. أما الطابق العلوي فيضم قاعة للاستقبال وقاعة للانتظار بالإضافة إلى مكتب الطبيب رئيس المركز، وقاعتين للفحص الطبي وأخرى للتحسيس والتوعية (قسم الأمهات) فضلا عن قاعات أخرى للفحص بالصدى وتخطيط القلب وقاعة لصحة الأم والطفل وقاعة للتخطيط العائلي.

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